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РФ хочет взять под контроль продуктовый коридор в Черном море, но не сможет, - Зеленский

Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российская Федерация хочет взять под контроль продуктовый коридор в Черном море. Однако ей не удастся этого сделать.

Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Eurovision News.

Зеленский отметил, что прекращение огня в Черном море прежде всего сегодня важно для россиян, ведь по его словам, оккупанты уже давно не контролируют коридор в Черном море.

"Мы за это боремся, потому что это шаг к окончанию войны, но мы контролируем ситуацию в Черном море. Часть их Черноморского флота на дне, или они спрятаны, и это то, что на сегодня происходит. Они были готовы идти на прекращение огня по энергетике, если это энергетика и Черное море", - пояснил президент.

Он отметил, что Украина в целом была готова на полное прекращение огня.

"Мы в целом были готовы на полное прекращение огня. Ок, с Черным морем мы соглашаемся. Они хотят просто запрыгнуть в контроль продуктового коридора, им это не удастся, мы в этом абсолютно уверены", - подчеркнул глава Украины.

Предложение 30-дневного перемирия

Напомним, что 18 марта американский лидер Дональд Трамп провел телефонные переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным, во время которых лидеры якобы согласовали первые шаги к миру.

Стоит отметить, что во время разговора, Путин фактически отказался от предложенного США прекращения огня по всей линии фронта на 30 дней. Вместо этого диктатор предложил Украине и России прекратить удары по объектам энергетики и инфраструктуры.

В то же время, российский диктатор отметил, что во время перемирия, Украина должна прекратить мобилизацию, а страны Запада - предоставление ВСУ военной помощи и разведывательной информации.

На следующий день, 19 марта, Трамп провел телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским.

Во время разговора Зеленский согласился с прекращением атак по инфраструктуре и энергетике России, но подчеркнул, что ВСУ будут реагировать зеркально в случае нарушения россиянами этих договоренностей.

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