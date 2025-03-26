РФ хочет взять под контроль продуктовый коридор в Черном море, но не сможет, - Зеленский

Зеленский отметил, что прекращение огня в Черном море прежде всего сегодня важно для россиян, ведь по его словам, оккупанты уже давно не контролируют коридор в Черном море.

"Мы за это боремся, потому что это шаг к окончанию войны, но мы контролируем ситуацию в Черном море. Часть их Черноморского флота на дне, или они спрятаны, и это то, что на сегодня происходит. Они были готовы идти на прекращение огня по энергетике, если это энергетика и Черное море", - пояснил президент.

Он отметил, что Украина в целом была готова на полное прекращение огня.

"Мы в целом были готовы на полное прекращение огня. Ок, с Черным морем мы соглашаемся. Они хотят просто запрыгнуть в контроль продуктового коридора, им это не удастся, мы в этом абсолютно уверены", - подчеркнул глава Украины.