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РФ хочет вытащить украинцев на новый "Майдан": ЦПД разоблачил кампанию Кремля

11:02 26.09.2026 Сб
2 мин
aimg Мария Науменко
РФ хочет вытащить украинцев на новый "Майдан": ЦПД разоблачил кампанию Кремля Фото: Майдан Незалежности в Киеве во время Революции Достоинства, 8 декабря 2013 года (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В украинском инфопространстве снова распространяют призывы выходить на Майдан и требовать перемен от власти. За этой кампанией стоит Кремль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

В ЦПД сообщили, что фиксируют в соцсетях масштабную информационную кампанию, которую, по данным Центра, инспирирует Россия. Ее авторы пытаются распространять призывы к протестам и дестабилизации ситуации в Украине.

В частности, в украинском информационном пространстве активно тиражируют призывы выходить на "Майдан" и потребовать от власти "немедленного заключения мира", "отмены мобилизации", "немедленных выборов" и других решений.

При этом в таких сообщениях, как "лидеров протеста", подают якобы украинских военнослужащих.

Для чего Россия это делает

По полученным разведывательным данным, таким способом Россия пытается вовлечь украинских военных в акции протеста.

В ЦПД отметили, что целью кампании является внутренняя дестабилизация Украины и подрыв ее обороноспособности. Для этого в соцсетях распространяют сообщения, которые могут создавать впечатление широкой поддержки протестов среди украинцев и военных.

В Центре призывали не подвергаться таким манипуляциям и проверять информацию перед тем, как доверять ей или распространять ее.

"Не поддавайтесь на вражеские манипуляции и доверяйте только верифицированным источникам информации", - подчеркнули в ЦПД.

Кроме того, российские информационные ресурсы уже неоднократно распространяли фейки о якобы принудительной мобилизации женщин в Украине. В ЦПД отмечают, что такие вбросы являются частью системной кампании, направленной на распространение панических настроений и дестабилизацию украинского общества.

Также в начале сентября российская пропаганда активизировала кампанию по распространению неподтвержденных историй о якобы "зверствах ВСУ" против гражданских на Донбассе.

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