РФ хочет сократить субсидии для нефтяных компаний из-за значительных расходов на войну, - Bloomberg

Минфин РФ заявлял, что в прошлом году страна потратила 26,6 млрд долларов на компенсацию переработчикам разницы между базовой ценой отечественного топлива и его теоретической стоимостью при экспорте в Европу.

"Теперь, когда второй год войны в Украине ложится тяжелым бременем на российский бюджет, правительство в Кремле намерено поднять базовую цену на бензин и дизельное топливо в формулах субсидирования на 50%", - говорится в материале.

Это сократит будущие субсидии или даже может повлечь за собой ситуацию, когда нефтепереработчикам придется платить в бюджет, если базовая цена на горючее превысит стоимость европейского экспорта.

Окончательного решения о размере повышения и о том, будут ли вообще изменены формулы, пока нет. Если это предложение будет реализовано, оно съест прибыль российских нефтяных компаний, потому что правительство заявило, что оно стремится удерживать рост внутренних цен на топливо в пределах инфляции, поэтому стоимость не может быть немедленно переведена на потребителей.

Нефтегазовая промышленность страны является ключевым источником налоговых поступлений для Кремля, однако западные ценовые ограничения и ограничения на импорт отражаются в доходах РФ.