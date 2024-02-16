РФ хочет дестабилизировать Украину и начала для этого большую кампанию, - Данилов

"Российская Федерация сейчас начинает большой проект по дестабилизации ситуации на территории Украины. Один из пунктов этого проекта - попытка дестабилизации на теме выборов. И они будут принимать очень активное участие в этом процессе. У России нет физической способности победить Украину военным путем, поэтому вопрос внутренней дестабилизации - номер один для Кремля", - сказал Данилов.

Он считает, что Россия будет делать все возможное, чтобы дискредитировать военно-политическое руководство Украины. В частности, речь о президенте Владимире Зеленском.

"Это настоящая операция по дестабилизации ситуации в Украине. Мы знаем название этой операции. Понимаем, кто за ней стоит", – считает Данилов.

По его мнению, в Украине существует проблема с социальными сетями, позволяющими сохранять анонимность и распространяющими большинство фейков и дезинформации.

"Это очень опасный инструмент влияния. Дестабилизационные нарративы распространяются в том числе через них. В этом направлении – нейтрализации угроз – активно работают наши спецслужбы", – подчеркнул Данилов.

По его словам, Россия может использовать тему выборов, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране. Однако проведение выборов во время войны запрещает украинское законодательство.

"Если кто-то хочет сделать "эксперимент" по расшатыванию общества, он может попытаться инициировать проведение выборов на территории Украины. Это опасно, ведь если мы говорим о демократических выборах, это соревновательный процесс программ кандидатов политических партий. Представляете, если у нас во время войны люди будут отвлекаться от борьбы с врагом и будут заниматься избирательным процессом? Мне сложно это представить", - подчеркнул он.

Дезинформационные кампании РФ

Российские пропагандисты постоянно распространяют дезинформацию о войне в Украине, украинские власти, военное командование и т.д.

Напомним, в декабре 2023 года Центр противодействия дезинформации сообщил о том, что Россия готовит дезинформационную кампанию против высшего руководства Украины.

В рамках кампании россияне хотят публиковать серию материалов с дезинформацией против военно-политического руководства Украины, которая выйдет на англоязычных ресурсах.

А в июне во Франции разоблачили масштабную российскую дезинформационную кампанию с ложными новостями о войне в Украине, которые выглядели так, будто они были опубликованы известными французскими СМИ.

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