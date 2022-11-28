РФ готовится к новой атаке. Военные предупредили украинцев об угрозе

"В Черном море появился за длительное время, несколько суток не было, ракетоноситель на боевом дежурстве. Это надводный ракетоноситель, несущий восемь ракет типа "Калибр" на своем борту. Это говорит о том, что подготовка шла", - заявила Гуменюк.

По ее словам, в пунктах базирования врага также находятся снаряженные ракетоносители, которые могут быть привлечены в течение нескольких часов.

"Нужно осознавать, что сигналы воздушной тревоги и тяготения нашего врага к своим скрепам и традициям может быть критическим. По всей вероятности, начало недели будет ознаменовано такой атакой", - сказала спикер.

Гуменюк добавила, что в настоящее время на море наблюдается шторм. Однако ракетоносители способны совершить пуски даже при такой погоде.