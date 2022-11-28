РФ готовится к новой атаке. Военные предупредили украинцев об угрозе

Россия готовится к новой ракетной атаке, поэтому вывела в Черное море ракетоноситель. Украинцев предупредили об угрозе обстрелов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.
"В Черном море появился за длительное время, несколько суток не было, ракетоноситель на боевом дежурстве. Это надводный ракетоноситель, несущий восемь ракет типа "Калибр" на своем борту. Это говорит о том, что подготовка шла", - заявила Гуменюк.
По ее словам, в пунктах базирования врага также находятся снаряженные ракетоносители, которые могут быть привлечены в течение нескольких часов.
"Нужно осознавать, что сигналы воздушной тревоги и тяготения нашего врага к своим скрепам и традициям может быть критическим. По всей вероятности, начало недели будет ознаменовано такой атакой", - сказала спикер.
Гуменюк добавила, что в настоящее время на море наблюдается шторм. Однако ракетоносители способны совершить пуски даже при такой погоде.
Напомним, президент Владимир Зеленский вчера предупредил, что россияне готовят новые ракетные удары, поэтому украинцам нужно соблюдать осторожность.
Ранее разведчики сообщали, что России для подготовки нового удара понадобится около недели.
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