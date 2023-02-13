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РФ готовит мобилизированных в оккупации для наступления на Авдеевском направлении. Россияне отказываются

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Понедельник 13 февраля 2023 18:57
РФ готовит мобилизированных в оккупации для наступления на Авдеевском направлении. Россияне отказываются Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Участились случаи, когда российские мобилизованные отказываются идти в наступление. После подготовки их бросают на Авдеевское направление.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

"Участились случаи, когда мобилизованные военнослужащие Российской Федерации, которые находятся в подразделениях, приданных в 1-й армейский корпус Южного ВО, отказываются идти в наступление", - пишет пресс-служба.

Из-за отказа, мобилизованных с временно оккупированных территорий Донецкой области снимают со второй и третьей линий и отправляют на полигоны. После двух недель подготовки, солдат формируют в штурмовые подразделения для наступательных действий на Авдеевском направлении.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам представителя ГУР МО Вадима Скибицкого, Россия готовится начать новую волну мобилизации, однако это еще больше ее истощит.

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