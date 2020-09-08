У РФ не готові визнати наявність у Білорусі політв'язнів

Сьогодні, 8 вересня, прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Російська Федерація не готова визнати наявність в Білорусі політичних в’язнів. За його словами, Кремль не володіє детальною інформацією про те, що сталося з представником Координаційної ради опозиції Білорусі Марією Колесниковою.

Про це повідомляє ТАСС.

“Звичайно, викрадення людей аж ніяк не можна схвалити, і, звичайно, це потрібно диференціювати від затримання людей в суворій відповідності з законом. Ми поки не володіємо детальною інформацією про те, що ж з нею (Колесніковою, - ред.) відбулося, тому що надходить найбільш суперечлива інформація. Сподіваємося, що ситуація буде прояснена і ми почуємо якісь роз’яснення”, - сказав Пєсков.

Нагадаємо, сьогодні зранку у Державному прикордонному комітеті Білорусі повідомили, що білоруські опозиціонери Марія Колеснікова, Антон Родненков і Іван Кравцов перетнули кордон з Україною, після цього стало відомо про затримання Колеснікової.

Пізніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Колеснікова була затримана за порушення правил перетину кордону.