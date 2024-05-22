РФ на фронте провела более 100 атак. Генштаб назвал самое горячее направление

Россия за сегодня осуществила уже 105 наступательных и штурмовых действий и самым горячим направлением является Купянское.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

"Враг продолжает атаковать вдоль почти всей линии фронта - общее количество наступательных и штурмовых действий сегодня уже возросло до 105. Больше всего боестолкновений в настоящее время произошло на Купянском направлении", - пишут военные.

При этом там отмечают, что Силы обороны гибко реагируют на действия оккупантов и принимают все необходимые меры для истощения наступательного потенциала российских войск.

Ситуация в Харьковской области

На Харьковском направлении все 10 боестолкновений произошли в районе села Липцы. Одно - еще продолжается. Все же сегодняшние авиаудары враг сконцентрировал в районах Волчанска и села Вильча. Сбрасывал КАБы. Ситуация контролируемая.

На Купянском направлении сейчас продолжаются бои в районах Синьковки, Берестового, Дружелюбовки и Грековки.

Ситуация в Донецкой области

На Лиманском направлении за сегодня отбито шесть атак врага возле Торского и Невского. Российские захватчики сбросили четыре КАБа - по одной авиабомбе в районы Серебрянского лесничества, Тернов, Ямполовки и Ивановки.

за сегодня отбито шесть атак врага возле Торского и Невского. Российские захватчики сбросили четыре КАБа - по одной авиабомбе в районы Серебрянского лесничества, Тернов, Ямполовки и Ивановки. На Краматорском направлении общее количество попыток врага улучшить тактическое положение возросло до восьми. Ситуация контролируемая. К тому же, оккупанты нанесли удары ракетами в район Новониколаевки и сбросили управляемую авиабомбу у Шумов.

общее количество попыток врага улучшить тактическое положение возросло до восьми. Ситуация контролируемая. К тому же, оккупанты нанесли удары ракетами в район Новониколаевки и сбросили управляемую авиабомбу у Шумов. На Северском направлении сейчас наши воины отражают три атаки неподалеку от сел Белогоровка и Выемка. Враг сбросил три КАБы у Северска и Григорьевки. Сегодня на направлении произошло уже три авиаудара, с применением неуправляемых авиационных ракет и авиабомб.

сейчас наши воины отражают три атаки неподалеку от сел Белогоровка и Выемка. Враг сбросил три КАБы у Северска и Григорьевки. Сегодня на направлении произошло уже три авиаудара, с применением неуправляемых авиационных ракет и авиабомб. На Покровском направлении продолжаются 11 боестолкновений, а еще 10 вражеских атак уже отбиты. Российские террористы нанесли авиаудары по районам Калинового, Новоселовки Первой и Яснобродовки. Все остальное - без изменений.

продолжаются 11 боестолкновений, а еще 10 вражеских атак уже отбиты. Российские террористы нанесли авиаудары по районам Калинового, Новоселовки Первой и Яснобродовки. Все остальное - без изменений. На Кураховском направлении сегодня произошло 18 боевых столкновений. Сейчас продолжаются бои неподалеку Георгиевки.

Бои на левобережье Днепра

На Приднепровском направлении враг семь раз безуспешно пытался вытеснить наших воинов с левобережья Днепра. Потери оккупантов уточняются.

"На остальных направлениях - без особых изменений", - сообщили в Генштабе.