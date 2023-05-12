РФ формирует новые воинские части из-за потерь на фронте, - Генштаб

В Ставропольском крае начато формирование отдельной мотострелковой бригады, которая должна усилить оккупационные войска.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.
"Кроме доукомплектования подразделений, понесших потери в живой силе, противник также формирует новые части. В Ставропольском крае, на фондах Южного военного округа, начато формирование отдельной мотострелковой бригады, которая должна усилить оккупационные войска, действующие на территории Украины", - пишет пресс-служба.
Большинство тех, кто подписал контракт - не имеют мотивации для участия в боевых действиях. В то же время захватчики стремятся заработать денег.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что за минувшие сутки наши воины уничтожили еще около 750 оккупантов. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет - 197 670 военных.
Тем временем в Луганской области российские оккупанты заставляют врачей работать круглосуточно из-за большого количества раненых военных РФ.
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