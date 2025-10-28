RU

РФ дважды атаковала объект энергетики на Черниговщине, под удар попала ремонтная бригада

Фото: РФ дважды атаковала объект энергетики на Черниговщине (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска атаковали один из важных объектов электроснабжения в Корюковском районе Черниговской области, также под удар попала ремонтная бригада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Черниговоблэнерго".

"Вчера враг совершил очередную атаку на энергосистему нашей области. В результате был поврежден один из важных объектов электроснабжения в Корюковском районе. Без света остались десятки тысяч потребителей", - заявили в "Черниговоблэнерго".

Сообщается, что восстановление объекта энергетики начали в тот же день. Сначала выполнение работ пришлось отсрочить до вечера, потому что над объектом долго летал разведывательный дрон. Когда же ситуация с безопасностью нормализовалась и работы все-таки начались, россияне запустили на то же место еще несколько беспилотников

К счастью, персонал не пострадал - энергетики успели спрятаться в укрытие, а вот их машина получила существенные повреждения.

"В таких условиях в последнее время нашим энергетикам приходится работать чуть ли не каждый день. Россияне не дают им возможности подступиться к поврежденным объектам электроснабжения, наносят повторные удары прямо во время аварийно-восстановительных работ, охотятся на их технику. Цена света растет", - добавили в компании.

 

 

 

Удары РФ по энергетике

Российские войска за последние несколько недель нанесли серию массированных ударов по энергетике с использованием ударных беспилотников, а также крылатых ракет. Кроме того, постоянно продолжаются точечные удары по критической инфраструктуре.

Чтобы оперативно ликвидировать последствия обстрелов, правительство создало Координационный штаб защиты энергетики, а также приняло ряд решений, которые должны ускорить защиту критических объектов.

Также в ГУР отмечали, что российские войска существенно изменили тактику ударов по украинской энергетике. Враг, в первую очередь, пытается создать так называемую буферную зону в приграничье.

