РФ дважды атаковала объект энергетики на Черниговщине, под удар попала ремонтная бригада

"Вчера враг совершил очередную атаку на энергосистему нашей области. В результате был поврежден один из важных объектов электроснабжения в Корюковском районе. Без света остались десятки тысяч потребителей", - заявили в "Черниговоблэнерго".

Сообщается, что восстановление объекта энергетики начали в тот же день. Сначала выполнение работ пришлось отсрочить до вечера, потому что над объектом долго летал разведывательный дрон. Когда же ситуация с безопасностью нормализовалась и работы все-таки начались, россияне запустили на то же место еще несколько беспилотников

К счастью, персонал не пострадал - энергетики успели спрятаться в укрытие, а вот их машина получила существенные повреждения.

"В таких условиях в последнее время нашим энергетикам приходится работать чуть ли не каждый день. Россияне не дают им возможности подступиться к поврежденным объектам электроснабжения, наносят повторные удары прямо во время аварийно-восстановительных работ, охотятся на их технику. Цена света растет", - добавили в компании.