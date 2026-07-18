РФ очень испугал новый шеф "Моссад", выходец из СССР

Аналитики РФ отмечают, что Гофман прошел долгий путь от младшего офицера до командира дивизии. В последнее время он работал военным секретарем премьера Биньямина Нетаньяху и хорошо с ним ладит.

В России это предназначение называют знаковым из-за происхождения нового директора. Гофман отлично знает советскую реальность и понимает культурный код региона. Это дает ему огромное преимущество перед предшественниками.

Новый шеф "Моссад" свободно владеет русским языком. Это становится эффективным инвентарем стратегического действия. Он способен выстраивать сети по связям на постсоветском пространстве, отмечают в РФ.

Союз Москвы и Тегерана под прицелом

Для Израиля сотрудничество двух диктаторских режимов стало головной болью. Теперь "Моссад" фактически объединяет два направления: российский и иранский секторы теперь работают как единое целое.

Аналитики в Москве видят следующие главные оперативные цели обновленной разведки:

мониторинг передачи вооружения между Москвой и Тегераном;

отслеживание совместного производства дронов и ракет;

обнаружение скрытых логистических сетей;

анализ технологического обмена между странами

Какие три уровня новой стратегии "Моссад" пугают РФ

Во-первых, в разведке сохраняется внешний нейтралитет. Происходит стратегический расчет и информационный обмен по ситуации в Сирии.

Во-вторых, используется ресурс диаспоры. В Израиле проживает более миллиона выходцев из бывшего СССР, что создает уникальный разведывательный механизм.

В третьих, внедряется глубокий технологический мониторинг. Израиль выступает активным потребителем информации о новых разработках противников.

Назначение Гофмана – это мощный шаг Нетаньяху. Кремль и Тегеран оказались под пристальным наблюдением человека, знающего их методы работы изнутри, говорится в материале.