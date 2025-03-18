В ночь на вторник, 18 марта, российские дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в городе Мерефа, принадлежащий Харьковской инвестиционно-промышленной группе AES Group.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказали в пресс-службе компании.

По информации AES Group, по предприятию было выпущено около 20 беспилотников, а удары продолжались в течение двух часов.

"Это уже четвертая атака на предприятие с февраля 2022 года. До вчерашнего дня завод функционировал лишь на 10% своей мощности, однако после последней атаки он полностью уничтожен", - сообщили в компании.

Ликвидация пожара продолжалась всю ночь, сейчас на месте происшествия работают взрывотехники.

Фото: РФ дронами уничтожила НПЗ в Харьковской области

В результате дронового удара был ранен один человек - охранник предприятия. Он госпитализирован.

В компании заявляют, что удар стал для бизнеса фатальным.

"Фактически речь идет о начале процедуры банкротства. Четвертый удар по компании оказался смертельным. Остается надеяться на международные суды, но в сложившейся геополитической ситуации в мире шансы на справедливость невелики", - прокомментировали в AES Group.

Дроновая атака на Харьков

Как сообщалось ранее, вечером в минувшую среду российские террористы снова атаковали город Харьков ударными беспилотниками. По словам представителей местных властей, во время воздушной тревоги в Харькове прозвучала серия взрывов.

Впоследствии стало известно, что в Основянском районе Харькова было попадание в нежилые хозяйственные постройки, и там начался значительный пожар. Также были "прилеты" в Немышлянском и Новобаварском районах.

Известно, что из-за вражеской дроновой атаки в Харькове были 7 пострадавших, среди которых есть дети.