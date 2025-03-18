У ніч на вівторок, 18 березня, російські дрони атакували нафтопереробний завод у місті Мерефа, що належить Харківській інвестиційно-промисловій групі AES Group.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповіли у прес-службі компанії.

За інформацією AES Group, по підприємству було випущено близько 20 безпілотників, а удари тривали протягом двох годин.

"Це вже четверта атака на підприємство з лютого 2022 року. До вчорашнього дня завод функціонував лише на 10% своєї потужності, проте після останньої атаки він повністю знищений", - повідомили у компанії.

Ліквідація пожежі тривала всю ніч, наразі на місці події працюють вибухотехніки.

Фото: РФ дронами знищила НПЗ у Харківській області

В результаті дронового удару було поранено одну людину - охоронця підприємства. Його госпіталізовано.

У компанії заявляють, що удар став для бізнесу фатальним.

"Фактично йдеться про початок процедури банкрутства. Четвертий удар по компанії виявився смертельним. Залишається сподіватися на міжнародні суди, але в геополітичній ситуації, що склалася у світі, шанси на справедливість невеликі", - прокоментували в AES Group.

Дронова атака на Харків

Як повідомлялося раніше, ввечері минулої середи російські терористи знову атакували місто Харків ударними безпілотниками. За словами представників місцевої влади, під час повітряної тривоги у Харкові пролунала серія вибухів.

Згодом стало відомо, що в Основʼянському районі Харкова було влучання у нежитлові господарчі будівлі, і там почалась значна пожежа. Також були "прильоти" в Немишлянському та Новобаварському районах.

Відомо, що через ворожу дронову атаку у Харкові були 7 постраждалих, серед яких є діти.