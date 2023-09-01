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РФ с помощью мошеннических сайтов собирает личные данные украинских военных, - Минобороны США

Иллюстративное фото: РФ с помощью мошеннических сайтов собирает личные данные украинских военных (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Россия с помощью мошеннических сайтов собирает личные данные украинских военных и их родственников.

Об этом заявили чиновники Министерства обороны Соединенных Штатов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Российские спецслужбы создали по меньшей мере два фальшивых сайта, которые выдают себя за ресурсы поддержки семей пленных, пропавших без вести или погибших украинских военных, и якобы помогают с их поиском. 

Чиновники Минобороны США считают, что Россия создала такие ресурсы вскоре после своего полномасштабного вторжения в Украину. Сейчас речь может идти о тысячах собранных записей.

По мнению американских чиновников, Россия использует имена, номера телефонов и адреса украинцев, полученные через эти ресурсы, чтобы определить, живет ли кто-то из военных или членов их семей на временно оккупированных Россией территориях.

Хакерские атаки

Недавно стало известно, что российские хакеры атакуют мобильные устройства военнослужащих ВСУ с целью угнать секретную информацию о боевых действиях, которая может помочь Кремлю в войне против Украины.

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