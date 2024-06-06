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РФ с помощью авиации начала атаковать по нескольким направлениям, - Генштаб

Четверг 06 июня 2024 20:21
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РФ с помощью авиации начала атаковать по нескольким направлениям, - Генштаб Иллюстративное фото: украинский военный (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Россияне продолжают наступать по всей линии фронта в Украине, на этот раз оккупанты начали применять авиацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

По данным Генштаба, с начала суток общее количество вражеских атак по всей протяженности фронта возросло до 69. Сейчас враг продолжает применять авиацию и атаковать на нескольких направлениях. Украинские защитники держат оборону.

Ситуация на фронтах

На Харьковском направлении в течение дня враг применил уже 20 КАБов с территории РФ, в частности из районов Белгорода и Шебекино Белгородской области. Под бомбардировку попали районы Волчанска, Нескучного и Белого Колодезя. Штурмовых действий врага пока не отмечено.

На Купянском направлении враг применил неуправляемые авиационные ракеты в районе Стельмаховки, продолжаются боевые действия в районе Мясожаровки.

На Лиманском направлении по предварительной информации враг за сегодня потерял убитыми и ранеными 55 человек. Украинские защитники повредили по одной единице автотранспорта и ББМ. В общем враг пытался атаковать на направлении девять раз.

На Северском направлении возросла активность врага в районе Верхнекаменского. Сейчас в течение дня здесь имели место четыре боестолкновения.

На Покровском направлении сейчас продолжаются восемь боев, в частности в районе Прогресса. Направление остается одним из самых горячих. Также враг применяет авиацию. Вражескими КАБами атакованы за сегодня Новоселовка Первая, Прогресс, Карловка. На Кураховском направлении бомбардировке подверглась Константиновка.

На Времовском направлении враг заметно активизировался - продолжаются бои в районах Урожайного и Старомайорского. Общее количество атак врага за сутки возросло до девяти.

По одной новой попытке врага атаковать стало больше на Ореховском и Приднепровском направлениях.

На остальных направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

Повторное наступление России

С начала мая Россия активизировалась по всей фронтовой линии. Основным направлением России сейчас является Харьковская область, одна за месяц оккупанты там не добились значительных успехов.

Ранее в Генштабе сообщалось, что самым активным направлением сегодня был Покровский. Там количество атакующих действий со стороны врага выросло до 26.

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