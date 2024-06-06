На Покровском направлении россияне совершили более 25 атак, - Генштаб

В течение суток, 6 июня, на Покровском направлении количество атакующих действий со стороны врага возросло до 26.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ситуация на направлениях

На Лиманском направлении враг совершил шесть неудачных попыток улучшить свои позиции. В частности россияне пытаются действовать в районе Серебрянского леса.

На Краматорском направлении Силы обороны отбывают атаки россиян в районах Ивановского и Калиновки. Общее количество атак возросло до четырех.

На Покровском направлении сейчас продолжается пять боестолкновений в районах Сокола, Евгеновки, Калинового и Новоалександровки.

"По предварительной информации сейчас потери россиян составляют 154 человека убитыми и ранеными. Уничтожен вражеский танк и пять ББМ, еще один танк и три боевые бронированные машины повреждены", - добавляет Генштаб.

Еще один бой продолжается на Кураховском направлении и в районе Урожайного на Времовском направлении.

Наступление России

По словам аналитиков Института изучения войны (ISW), наши бойцы не дают врагу продвинуться в Харьковской области, а также усилили контратаки в регионе. Россияне тем временем давят:

под Купянском;

вблизи Часового Яра;

к западу от Авдеевки.

С предварительным сведением Генштаба можно ознакомиться по ссылке.