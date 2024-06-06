ua en ru
Чт, 06 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

На Покровском направлении россияне совершили более 25 атак, - Генштаб

Четверг 06 июня 2024 17:32
UA EN RU
На Покровском направлении россияне совершили более 25 атак, - Генштаб Фото: иллюстрированное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В течение суток, 6 июня, на Покровском направлении количество атакующих действий со стороны врага возросло до 26.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ситуация на направлениях

На Лиманском направлении враг совершил шесть неудачных попыток улучшить свои позиции. В частности россияне пытаются действовать в районе Серебрянского леса.

На Краматорском направлении Силы обороны отбывают атаки россиян в районах Ивановского и Калиновки. Общее количество атак возросло до четырех.

На Покровском направлении сейчас продолжается пять боестолкновений в районах Сокола, Евгеновки, Калинового и Новоалександровки.

"По предварительной информации сейчас потери россиян составляют 154 человека убитыми и ранеными. Уничтожен вражеский танк и пять ББМ, еще один танк и три боевые бронированные машины повреждены", - добавляет Генштаб.

Еще один бой продолжается на Кураховском направлении и в районе Урожайного на Времовском направлении.

Наступление России

По словам аналитиков Института изучения войны (ISW), наши бойцы не дают врагу продвинуться в Харьковской области, а также усилили контратаки в регионе. Россияне тем временем давят:

  • под Купянском;
  • вблизи Часового Яра;
  • к западу от Авдеевки.

С предварительным сведением Генштаба можно ознакомиться по ссылке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Генштаб ВСУ Война в Украине
NEWS
РФ пытается развить наступление на Покровск, Мирноград и Селидово, - ВСУ
РФ пытается развить наступление на Покровск, Мирноград и Селидово, - ВСУ
DAILY
10 детей вывез на лодке из оккупации. Как после подрыва Каховской ГЭС спортсмен спасал украинцев
Василина Копыткоредактор новостной ленты Styler 10 детей вывез на лодке из оккупации. Как после подрыва Каховской ГЭС спортсмен спасал украинцев