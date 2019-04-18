РФ має негайно відпустити українських моряків, - посольство США

Посольство США в Україні заявило, що Росія має негайно відпустити українських моряків, яким у РФ продовжили строк арешту. Про це сказано у Twitter посольства.

У відомстві підкреслили, що рішення російського суду щодо продовження ув'язнення - жахливе.

"Рішення російського суду про несправедливе продовження тримання під вартою українських моряків - жахливе. Росія повинна негайно повернути Україні затриманих членів її екіпажу і судна та поважати суверенітет і територіальну цілісність України", - підкреслюється у повідомленні.

Нагадаємо, адвокати військовополонених моряків у триденний строк оскаржать постанови про продовження строків тримання під вартою відносно кожного військовополоненого українського моряка. Відносно всіх військовополонених суди прийняли рішення про задоволення клопотання слідства і продовження строків тримання під вартою ще на три місяці - до кінця липня.

Як писало РБК-Україна раніше, Лефортовський райсуд Москви продовжив строк утримання під вартою усім 24 українським морякам до кінця липня.

Українське МЗС висловило протест через рішення суду, заявивши, що Україна вимагає звільнення усіх затриманих моряків, повернення кораблів і гарантій свободи судноплавства.