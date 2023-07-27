РФ за сутки потеряла на Таврическом направлении более двух рот солдат

Украинские военные на Таврическом направлении продолжают сдерживать атаки противника, а на некоторых участках фронта атаковать. ВСУ за сутки ликвидировали более двух рот оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Таврического направления.

Силы обороны отмечают, что армия РФ сосредотачивает главные усилия на Таврическом направлении в районе Авдеевки и Марьинки. Также оккупанты пытаются обороняться на Новопавловском, Времовском и Ореховском направлениях.

За последние сутки российские захватчики 15 раз атаковали позиции ВСУ и полтысячи раз обстреляли их. Оккупанты применили танки, реактивные системы залпового огня и ствольную артиллерию.

Наши защитники успешно отбили атаки в районе Авдеевки, а также сдержали наступление близи Марьинки. В свою очередь ВСУ продолжают атаковать на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляют на рубежах и работают артиллерией.

Ракетные подразделения и артиллерия ВСУ за сутки на Таврическом направлении выполнили 1288 огневых задач. Потери России составили более двух рот ранеными и убитыми. Также защитники уничтожили 15 единиц техники противника.

Украинские военные предупреждают, что остается угроза ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры по всей территории Украины.

Наступление Украины

Генштаб ВСУ сообщает, что наши защитники продолжают давить на противника в трех направлениях фронта - Мелитопольском, Бердянске и Бахмутском. Есть некоторые локальные успехи.

Тем временем The New York Times заявляет, что ВСУ усиливают наступление в Запорожской области. Защитники хотят перерезать оккупантам "сухопутный путь" в Крым, а также освободить Токмак и Мелитополь.

Некоторые другие западные издания также отмечают, что Украина начала новую фазу наступления и направила на фронт дополнительные силы.

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