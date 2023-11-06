РФ за сутки потеряла еще более 400 оккупантов: какая ситуация на Таврическом направлении

В целом, на Таврическом направлении враг нанес 8 авиаударов, провел 42 боевых столкновений и совершил 826 артобстрелов.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении россияне, при поддержке авиации, не оставляют попыток оцепить Авдеевку.

Украинские воины стойко держат оборону, наносят врагу значительные потери. Так, Силы обороны отразили около 10 атак захватчиков в районах населенных пунктов Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь украинские воины отразили более 20 атак врага.

На Шахтерском и Запорожском направлениях кафиры вели штурмовые действия северо-западнее Вербового, Работино, севернее Нестерянки и Пятихаток Запорожской области. Удачи не имели.

В то же время Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Потери врага

Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ "Таврия" в течение суток выполнили 1160 огневых задач.

Общие потери врага составили 435 человек.

Также ВСУ уничтожили 5 единиц военной техники, в том числе:

1 танк;

1 артсистема;

3 автомобиля.

Кроме того, были уничтожены два состава боеприпасов россиян.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, ВСУ отразили около 10 атак противника на Авдеевском направлении, наносят огненное поражение по тылам противника на Херсонском направлении, и поразили 3 артиллерийских средства противника.

В частности, как отмечают аналитики Института изучения войны, ВСУ продолжили наступательные операции в западной части Запорожской области 5 ноября и добились незначительных подтвержденных успехов.

Потери России в войне в Украине на 6 ноября составили 880 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 305 970 военных. Кроме того, ВСУ "приземлили" 20 БПЛА и подвели 4 танка.