ВСУ добились ограниченных успехов к северо-западу от Вербового: карты ISW

Украинские войска продолжили наступательные операции в западной части Запорожской области 5 ноября и добились незначительных подтвержденных успехов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW) .

Операция №1 - Луганская область

ISW определил, что 5 ноября российские войска продолжили наступательные операции вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, но не добились никаких подтвержденных успехов.

По словам украинского Генштаба, украинские войска отразили российские атаки к северо-востоку от Петропавловки и вблизи Синьковки, Ивановки, Белогоровки и Спорного.

Российский блогер утверждал, что российские войска также проводили наступательные операции вблизи Степовой Новоселки, вблизи Макеевки и от Диброва в направлении Серебрянского лесничества. Российские СМИ утверждали, что российские войска продвинулись в районе Кисловки и атаковали под Макеевкой 4 ноября.

Министерство обороны России (МО) заявило, что украинские войска 5 ноября провели безуспешные атаки вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная.

Операция №2 - Донецкая область

По словам ISW, украинские войска продолжили контрнаступательные операции под Бахмутом 5 ноября, но не добились никаких подтвержденных успехов. Генштаб сообщил, что украинские силы продолжили наступательные операции к югу от Бахмута.

Российский военный блогер заявил, что украинские войска недавно добились успехов к востоку от железнодорожной линии в районе Андреевки и что боевые действия продолжаются в районе Клещиевки.

Институт выяснил, что 5 ноября российские войска продолжили ограниченные наступательные операции в районе Бахмута и недавно подтвердили успехи к юго-западу от Бахмута. Видеозапись с геолокацией, опубликованная 4 ноября, показывает, что российские войска добились незначительных успехов к западу от участка железнодорожной линии близ Клещиевки.

Генштаб сообщил, что украинские войска отразили более 10 российских атак вблизи Богдановки, Хромового, Клещиевки, Андреевки и Южного.

По сообщениям ISW, 5 ноября российские войска продолжили наступательные операции в районе Авдеевки, но не добились каких-либо подтвержденных успехов.

Генштаб сообщил, что украинские войска отразили более 20 российских атак вблизи Степового, Авдеевки, Северного и Первомайского.

Российский блогер утверждал, что российские войска создали плацдарм вблизи Степового и продвинулись к западу от участка железнодорожной линии близ населенного пункта.

Другой российский блогер утверждал, что российские войска достигли неопределенных успехов к юго-востоку от Авдеевки и продолжили атаки в направлении Новокалиново после ведения сильного огня из РСЗО

Глава военной администрации города Авдеевка Виталий Барабаш заявил, что российская артиллерия и авиация продолжают наносить массированные удары по украинским позициям в Авдеевке и вблизи нее и что российские войска регулярно проводят от четырех до 10 тяжелых воздушных бомбардировок в день.

Украинские официальные лица сообщили, что российские войска продолжают нести тяжелые потери под Авдеевкой по состоянию на 5 ноября. Представитель командования сухопутных войск Украины Владимир Фитьо заявил 5 ноября, что российские войска потеряли 212 человек личного состава под Авдеевкой за прошедшие сутки.

Украинский начальник Главного управления ракетных войск, артиллерии и беспилотных систем бригадный генерал Сергей Баранов заявил 4 ноября, что российские войска потеряли 250 человек убитыми и ранеными и 20 единиц бронетехники под Авдеевкой за последние 24 часа

Российский военный блогер утверждал, что украинские силы контратаковали к северу от Авдеевки в районе Красногоровки 5 ноября, но не уточнил исход атак.

По сообщениям института российские войска продолжали наступательные операции к западу и юго-западу от Донецка 5 ноября, но не добились никаких подтвержденных успехов.

Генштаб сообщил, что украинские войска отразили более 20 российских атак вблизи Марьинки и Новомихайловки.

Представитель Украинской Таврической группировки войск полковник Александр Штупун заявил, что за прошедшие сутки на таврическом направлении (от Авдеевки до западной части Запорожской области) произошло 42 боевых столкновения, и что большинство боевых действий произошло вблизи Марьинки.

Министерство обороны России (МО) заявило, что российские войска отразили украинские контратаки в районе Новомихайловки и Михайловского в западной части Донецкой области 5 ноября.

"Южная ось"

ISW определил, что 5 ноября российские войска провели наземные атаки в районе границы Донецкой и Запорожской областей, но не добились каких-либо подтвержденных успехов.

Российские блогеры утверждали, что российские войска продвинулись в районе Приютного и к западу от Старомайорска.

ISW пока не наблюдала визуального подтверждения этих предполагаемых достижений. Украинский генеральный штаб сообщил, что российские войска безуспешно атаковали близ Старомайорска.

Украинские войска не проводили никаких заявленных или подтвержденных наземных атак в районе границы Донецкой и Запорожской областей 5 ноября.

По словам ISW, 5 ноября российские войска продолжили наземные атаки в западной части Запорожской области и достигли незначительного подтвержденного продвижения. Видеозапись с геолокацией, опубликованная 4 ноября, показывает, что российские войска предприняли ограниченное продвижение к линии траншей к западу от Вербового.

Украинский Генштаб сообщил, что российские войска также провели безуспешные атаки к северо-западу от Вербового, вблизи Работино, к северу от Нестерянки и близ Пятихаток.

Министерство обороны России опубликовало 5 ноября видеозапись, на которой, как сообщается, российские военнослужащие зачищают украинские позиции во время активных оборонительных мероприятий вблизи Вербового и Работино.

Украинские войска продолжили наступательные операции в западной части Запорожской области 5 ноября и добились незначительных подтвержденных успехов. Видеозапись с геолокацией, опубликованная 4 ноября, показывает, что украинские войска добились ограниченных успехов к северо-западу от Вербового.

Министерство обороны России заявило, что российские войска отразили украинские атаки вблизи Работино и Вербового.

Российский военный блогер заявил, что украинские войска провели неудачную атаку близ Новопрокоповки. Несколько российских источников отметили, что ситуация вдоль линии Работино-Вербовое остается относительно неизменной, и утверждали, что боевые действия в основном носят позиционный характер.

По сообщениям ISW, 5 ноября украинские войска продолжили активность на восточном (левом) берегу Херсонской области и добились подтвержденных успехов. Видеозапись с геолокацией, опубликованная 4 ноября, показывает, что украинские войска незначительно продвинулись на юго-западном углу фермы по производству солнечных панелей близ Подстепного.

Дополнительные видеозаписи с геолокацией, опубликованные 4 ноября, подтверждают, что украинские войска удерживают позиции в домах в Крынках.

Российский военный блогер заявил, что позиционные бои продолжаются в Крынках и вдоль линии Пищановка - Пойма.

По словам института, 5 ноября российские войска продолжили бомбовые удары по западному берегу (правобережью) Херсонской области. Южное оперативное командование Украины заявило, что российские войска нанесли девять авиаударов 50 бомбами по населенным пунктам западного берега Херсонской области за прошедшие сутки.

Российский блогер опубликовал видеозапись, на которой, как сообщается, запечатлен российский авиабомбовый удар по Одрадокаменке. Другой российский блогер заявил, что российские войска выпустили более 40 планирующих бомб ФАБ-500 по украинским целям в Херсонской области за последние 24 часа.