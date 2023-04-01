RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

РФ за сутки обстреляла сотню населенных пунктов: 7 погибших и 12 раненых

Фото: за минувшие сутки войска РФ обстреляли сотню населенных пунктов Украины (GettyImagеs)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска за минувшие сутки обстреляли сотню населенных пунктов в девяти областях Украины. В результате 7 человек погибли, а еще 12 ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Military Media Center.

"По предоставленной Ситуационным центром Министерства обороны Украины информации, за прошедшие сутки российские войска обстреляли территорию 9 областей Украины", - говорится в сообщении.

Указано, что всего оккупанты из разных видов вооружения (минометы, танки, артиллерия, РСЗО, ЗРК С-300, ОТРК "Искандер-М", БПЛА, тактическая авиация) обстреляли 100 населенных пунктов, подтверждено поражение 45 объектов инфраструктуры.

"Предварительно погибли 7 человек и 12 ранены", - сообщили в Ситуационном центре Минобороны.

Фото: за минувшие сутки войска РФ обстреляли сотню населенных пунктов Украины (t.me/militarymediacenter)

Напомним, как мы сообщали, российские оккупанты за прошедшие сутки 54 раза обстреляли территорию Херсонской области.

Добавим, что в Силах обороны предупредили о росте угрозы ракетных ударов по Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойска РФВойна России против Украины