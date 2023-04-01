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Угроза удара растет. Россия увеличила количество "Калибров" в Черном море, - Гуменюк

Новина українською →
Черное море, Суббота 01 апреля 2023 10:35
Угроза удара растет. Россия увеличила количество "Калибров" в Черном море, - Гуменюк Фото: Наталья Гуменюк (Владислав Красинский, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска увеличили количество ракетоносителей на боевом дежурстве в Черном море. Из-за чего гроза вражеского удара растет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны юга Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, в настоящее время в море количество российских ракетоносителей на боевом дежурстве возросло до трех. Из которых два надводные и один подводный. Суммарный залп "Калибров" может достигать 20.

"Поэтому вероятность ракетного удара растет, угроза очень высока", - говорит Гуменюк.

Она также отметила, что военные отслеживают активность вражеской авиации.

"Пока она низкая, но может меняться достаточно динамично", - обратила внимание Гуменюк.

Также она подчеркнула, что применение авиации вдоль линии фронта сегодня является одним из приоритетных направлений изменения тактики врагом, он продолжает применять управляемые авиационные бомбы (КАБ), не входя в зону работы нашей ПВО.

Напомним, ранее в Силах обороны предупреждали, что Россия может нанести по Украине точечные ракетные удары.

Добавим, также мы писали, что российские оккупанты несколько переориентируют направления своих ударов.

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