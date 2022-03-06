Була в РФ дивізія і більше немає. ЗСУ знищили сім батальйонних груп окупантів

Як повідомляють військові, у РФ була мотострілецька Ідрицько-Берлінська ордена Кутузова 150 мотострілецька дивізія. У неї була слава, історія, традиції – в цілому гордість Москви.

Однак 24 лютого її вирішили відправити на "навчання" в Україну. Дивізія сформувала батальйонні тактичні групи, вступила у взаємодію з підрозділами армійського корпусу так званої "ДНР "і поїхала в Україну, в район відповідальності оперативно-тактичної групи"Схід".

26 лютого 2 батальйони 163 танкового полку зі 150 мотострілецької дивізії зазнали втрат в особовому складі та техніці – близько 550 осіб. Залишки цих батальйонів невеликими групами та без техніки намагалися вийти в район командного пункту.

До речі, командир 163 танкового полку підполковник Нілов залишався в пункті постійної дислокації.

26 лютого дві батальйонні групи 103 мотострілецького полку втратили 800 осіб - поранені та вбиті. Разом з ними був убитий командир цього полку полковник Ісайкін Олександр Іванович.

3 березня - при побудові особового складу 150 мтд, яка перебувала в пункті дислокації, заступник командира дивізії полковник Попов агітував людей приєднається до російських сил вторгнення. Бажання висловило всього 70 військових.

Тим більше, що є інформація про те, що командир дивізії, генерал-майор Олег Мітяєв загинув. Поки інформація перевіряється.

4 березня окупанти втратили танковий батальйон, який йшов на посилення атаки на Маріуполь. Живими залишилися тільки 4 людини.

5 березня - в пункт постійної дислокації 102 мотострілецького полку почали повертатися військові, які відмовилися від участі в бойових діях на території України. Понад 150 осіб було звільнено з ЗС РФ.

Є масові випадки дезертирства і самосвідомості. Деякі російські солдати вже зрозуміли, що краще прострелити собі ногу і залишитися живим, ніж воювати з українцями.

7 березня очікується у військовому госпіталі в Ростові-на-Дону доставка понад 200 тіл загиблих військовослужбовців з особового складу 150 дивізії.

"На цей момент сказати про точні дані про втрати російсько-фашистських сил, оскільки окупанти дуже приховують правду. Але вже достовірно відомо, що протягом 10 діб відсічі кремлівської агресії, в районі відповідальності ОТУ "Схід", не менше 7 батальйонних тактичних груп ворога втратили боєздатність", - йдеться в повідомленні.

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