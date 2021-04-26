РФ діями в Чехії та Болгарії хотіла послабити Україну на війні, - Bellingcat

Повідомляється, що отримані дані підтверджують цю гіпотезу. Мова про те, що вибухи в Чехії в 2014 році були частиною довгострокової операції ГРУ, метою якої був підрив можливостей України з купівлі зброї та боєприпасів для війни проти Росії на Донбасі.

Ця операція була розпочата незабаром після липня 2014 року, коли Росія остаточно підпорядкувала розрізнені групи бойовиків на Донбасі. До неї відносяться вибухи на складах у Врбетіце, замах на Еміліана Гебрева і, швидше за все, як мінімум один з трьох вибухів на складах боєприпасів в Болгарії на початку-середині 2015 року.

Також телефонні записи підтверджують, що кілька членів цього загону ГРУ активно спілкувалися з російськими військовими, дислокованими на Донбасі, а також ватажками бойовиків.

Раніше болгарська збройова компанія EMCO підтверджувала, що в кінці 2014 року поставляла боєприпаси до України. А джерела, близькі до українських військових закупівель, підтвердили, що ці поставки зіграли вирішальну роль у підвищенні обороноздатності України. На той час EMCO була однією з двох компаній ЄС, які спеціалізуються на виробництві новітніх боєприпасів, сумісних зі зброєю радянських часів.

Bellingcat зазначає, що російська розвідка в той час зверталася до торговців зброєю, у яких були боєприпаси, сумісні з українською артилерією, і пропонували викупити за значно вищими ринковими цінами. Це робилося для того, що боєприпаси не отримала Україна.

EMCO підтвердила, що Україна імпортувала боєприпаси в період з грудня 2014 року по лютий 2015 року на підставі контракту, підписаного 10 листопада 2014 року. Більша частина боєприпасів, включаючи 5 000 великокаліберних снарядів калібру 152 мм, була експортована в січні 2015 року. Остання поставка була здійснена 26 лютого 2015 року.

Загальна вартість контракту склала понад 25 млн євро. Однак не весь контрактний обсяг був проданий Україні. Дві останні позиції в списку, на які припадало майже 20 млн євро від вартості контракту, ніколи не експортувалися.