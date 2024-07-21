РФ все чаще вовлекает в бои неподготовленные нерегулярные войска, - Минобороны Британии

В частности, Москва использует их, несмотря на то, что они не имеют подготовки, необучены и не имеют артиллерийской или воздушной поддержки. Это делает их более уязвимыми, чем подразделения регулярной армии.

Одним из примеров является Добровольческий корпус, созданный в 2023 году. Он состоит из более чем 20 тысяч резервистов, наемников и бывших осужденных.

В ведомстве отметили, что эти силы служат в нерегулярных подразделениях под единым командованием и контролем. И вероятно, понесли больше потерь.

"Эти формирования, вероятно, понесли пропорционально большие потери в течение последних девяти месяцев по сравнению с российскими регулярными частями", - резюмировали в британском Минобороны.