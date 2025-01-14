РФ была готова в первых числах января ударить по Украине: эксперт ответил, что помешало

Российская армия была готова нанести очередной масштабный удар по территории Украины. Однако россиянам помешали.
Об этом в комментарии Youtube-каналу РБК-Украина рассказал эксперт по авиации Константин Криволап.
По его словам, удар по нефтебазе в российском городе Энгельс повлиял на планы России. Кроме этого были поражены и другие объекты на территории РФ.
"Россияне были готовы давно, потому что они накопили запас и как минимум 9 самолетов ко второму января были зафаршированы ракетами Х-101. Мы знаем, что у россиян такая возможность есть. Интересно то, что сообщают, что количество "Шахедов" в последние дни увеличилось, но в целом, если брать статистику месячную, то они сейчас отстают от графиков, которые у них были в ноябре и в декабре", - рассказал Криволап.
Он напомнил, что российским ракетам Х-101 необходима видимость во время полета, именно поэтому россияне не запускают их ночью.
"Они должны что-то видеть, а сейчас была такая погода, что не очень разлетаешься - туман, дымка, все остальное. Поэтому, я думаю, что с улучшением видимости россияне будут наносить удар", - сказал эксперт.
Стоит напомнить, что с начала осени прошлого года российская армия увеличила количество обстрелов Украины. Основная цель России - критическая инфраструктура Украины.
Масштабный удар был нанесен 25 декабря, российские оккупанты ударили по украинским энергетическим объектам с начала года. Также Россия запустила ракеты по Украине накануне Нового года, однако россияне не прекращают дроновые обстрелы.
По словам военного эксперта Алексея Гетьмана, военные постоянно отслеживают признаки подготовки россияне к возможному новому удару по Украине. Но это не означает, что атака обязательно состоится.
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