РФ строит укрытия на ближайших к Украине аэродромах: разведка Британии показала снимки

Россия возводит укрытия для самолетов на тех аэродромах, которые находятся ближе всего к Украине. Это происходит после успешных ударов украинских дронов.

Об этом сказано в сообщении британской разведки, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в соцсети X .

Британская разведка выяснила, что в ответ на атаки украинских дронов Россия запустила программу по защите уязвимых самолетов на ряде аэродромов, которые находятся недалеко от российско-украинской границы.

Речь об аэродромах:

" Миллерово";

Миллерово"; "Курск Восточный";

"Гвардейское".

Фото: укрытия на аэродромах РФ (x.com/DefenceHQ)

В разведке уточнили, что укрепленные укрытия для самолетов состоят из куполообразной крыши, толстых взрывозащищенных дверей и покрыты землей для дополнительной защиты.

"Строительство этих укрепленных ангаров для самолетов обеспечивает дополнительный уровень защиты самолетов, развернутых на российских авиабазах", - объяснили в британской разведке.