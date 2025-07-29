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РФ строит укрытия на ближайших к Украине аэродромах: разведка Британии показала снимки

Вторник 29 июля 2025 18:10
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РФ строит укрытия на ближайших к Украине аэродромах: разведка Британии показала снимки Иллюстративное фото: Россия пытается защитить свои самолеты на аэродромах (росСМИ)
Автор: Иван Носальский

Россия возводит укрытия для самолетов на тех аэродромах, которые находятся ближе всего к Украине. Это происходит после успешных ударов украинских дронов.

Об этом сказано в сообщении британской разведки, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в соцсети X.

Британская разведка выяснила, что в ответ на атаки украинских дронов Россия запустила программу по защите уязвимых самолетов на ряде аэродромов, которые находятся недалеко от российско-украинской границы.

Речь об аэродромах:

  • "Миллерово";
  • "Курск Восточный";
  • "Гвардейское".

Фото: укрытия на аэродромах РФ (x.com/DefenceHQ)

В разведке уточнили, что укрепленные укрытия для самолетов состоят из куполообразной крыши, толстых взрывозащищенных дверей и покрыты землей для дополнительной защиты.

"Строительство этих укрепленных ангаров для самолетов обеспечивает дополнительный уровень защиты самолетов, развернутых на российских авиабазах", - объяснили в британской разведке.

Операция "Паутина"

Напомним, 1 июня Служба безопасности Украины атаковала ряд российских аэродромов при помощи дронов. В результате атаки были повреждена и уничтожена стратегическая авиация РФ.

По информации Генштаба ВСУ, украинским защитникам удалось поразить 41 вражеский самолет.

Детальнее об операции - в материале РБК-Украина.

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