РФ будує укриття на найближчих до України аеродромах: розвідка Британії показала знімки
Росія зводить укриття для літаків на тих аеродромах, які розташовані найближче до України. Це відбувається після успішних ударів українських дронів.
Про це йдеться в повідомленні британської розвідки, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії в соцмережі X.
Британська розвідка з'ясувала, що у відповідь на атаки українських дронів Росія запустила програму із захисту вразливих літаків на низці аеродромів, що розташовані недалеко від російсько-українського кордону.
Йдеться про аеродроми:
- "Міллерово";
- "Курськ Східний";
- "Гвардійське".
Фото: укриття на аеродромах РФ (x.com/DefenceHQ)
У розвідці уточнили, що укріплені укриття для літаків складаються з куполоподібного даху, товстих вибухозахищених дверей і покриті землею для додаткового захисту.
"Будівництво цих укріплених ангарів для літаків забезпечує додатковий рівень захисту літаків, розгорнутих на російських авіабазах", - пояснили в британській розвідці.
Операція "Павутина"
Нагадаємо, 1 червня Служба безпеки України атакувала низку російських аеродромів за допомогою дронів. У результаті атаки було пошкоджено і знищено стратегічну авіацію РФ.
За інформацією Генштабу ЗСУ, українським захисникам вдалося вразити 41 ворожий літак.
Детальніше про операцію - в матеріалі РБК-Україна.
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