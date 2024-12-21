РФ строит укрытие для самолетов на аэродроме "Бельбек" в Крыму: что об этом говорят в ВМС Украины

Россияне начали строительство усиленных укрытий и других конструкций для защиты самолетов на аэродроме "Бельбек" во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание The War Zone.

Издание получило спутниковые снимки авиабазы "Бельбек", что вблизи Севастополя в оккупированном Крыму. На них видны новые прочные укрытия для самолетов и дополнительные сооружения. Вероятно, они должны защитить самолеты от атак беспилотников и другого косвенного огня.

Как пишет The War Zone, такие действия россиян свидетельствуют об их стремлении улучшить физическую защиту на аэродромах.

На снимке от 19 декабря видно, что на аэродроме построено примерно 10 железобетонных укрытий на разных стадиях строительства. Они расположены над местами для стоянки самолетов в центральной части объекта. Еще одно сооружение, назначение которого непонятно, строится в отдельной части базы.

На менее защищенных укрытиях были установлены дополнительные решетки. Подобные сооружения видели на других российских авиабазах в прошлом.

Фото: спутниковые снимки аэропорта "Бельбек" (twz.com)

Что говорят в ВМС Украины

В то же время представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук отметил, что такие насыпи, как у россиян на аэродроме "Бельбек", строятся не долго. И на самом деле, главным является то, что россияне вынуждены реагировать на атаки по их военным объектам в оккупированном Крыму.

"Я не могу подтвердить или опровергнуть эту информацию. Но, в любом случае, логично, что они будут пытаться защитить свою технику. И если, им надо будет какие-то защитные сооружения построить, то практика показывает, что россияне не жалеют ресурсов", - заявил Плетенчук в эфире национального телемарафона.

По его мнению, из того, что россияне будут укрытия можно сделать другой вывод. Речь о том, что довольно часто в Украине "слышат" о каких-то взрывах в Крыму, которых мы не видим. Вероятнее всего, что россияне их "разглядывают" чуть ближе, поэтому делают соответствующие выводы.

Ситуация в Крыму

Напомним, Крым был оккупирован россиянами в 2014 году. С тех пор захватчики превратили полуостров в огромную военную базу, окружив его ПВО.

Силы обороны постоянно наносят удары по военным объектам в Крыму. В частности, в конце ноября в Крыму прогремели взрывы. Оккупанты тогда заявили о работе ПВО и атаке дронов, а местные - о "прилете" по аэродрому "Бельбек".