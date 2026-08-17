РФ строит новые секретные базы для запуска реактивных дронов дальнего действия, – The Telegraph

Журналисты, опираясь на документы и спутниковые снимки, обнаружили, по меньшей мере, 10 российских баз, на которых обустроили новые пусковые площадки.

В общей сложности вдоль границы РФ с Беларусью и Украиной зафиксировали по меньшей мере 59 новых пусковых рельсов.

По данным издания, часть центров управления дронами была переоборудована с военных баз и гражданских аэропортов. Остальные стартовые площадки обустроили в сельской местности.

Анализ спутниковых снимков компании DroneSec показал, что около 20 новых рельсов, вероятно, имеют увеличенную длину. Это может свидетельствовать об их способности запускать новейшие российские дроны для ударов на большие расстояния.

Россия может представлять угрозу НАТО

В The Telegraph отмечают, что новая сеть баз представляет долгосрочную угрозу странам НАТО. Некоторые из них расположены так, что современные российские беспилотники могут достигать Варшавы.

В то же время, издание отмечает, что нет признаков того, что Россия планирует нападение на Польшу.

По данным СМИ, представители разведки США и европейских стран считают, что Москва может рассматривать возможность провокаций на территории Польши, в частности, атак на критическую инфраструктуру или операций под чужим флагом, ответственность за которые будут пытаться возложить на Украину.

Представитель НАТО заявил, что Альянс готов защищать каждый дюйм территории союзников и продолжает повышать готовность к противодействию угрозам со стороны беспилотников.

РФ увеличивает количество новых дронов

В расследовании отмечается, что спутниковые снимки показывают значительное увеличение современных российских беспилотников. На одной из баз достаточно места для одновременного хранения более 1000 дронов.

На ряде ключевых объектов также ведется строительство дополнительных пусковых установок.

Как известно, новейшие российские дроны "Герань-4" и "Герань-5" способны развивать скорость, достаточную для уклонения от противовоздушной обороны, и несут боевую нагрузку весом до 90 кг.

По словам основателя DroneSec Майка Монника, Россия значительно расширила сеть беспилотников, чтобы использовать ее против Украины и угрожать странам НАТО.