РФ будет заниматься обманом, а не переговорами, ослабления санкций не должно быть, - Сибига

"Разделяем позицию, что давление на агрессора должно сохраняться и увеличиваться", - сказал он.

По словам министра, Москва будет и дальше заниматься обманом, а не переговорами.

"Это будет происходить пока не будет чувствовать настоящую силу - дипломатическую, военную, санкционную. Не может быть никакого ослабления давления, пока продолжается российская агрессия", - добавил Сибига.

Глава МИД подчеркнул, что Украина уже доказала, что не является препятствием для мира.

"Теперь Россия должна показать конкретными действиями, а не манипуляциями реальное желание завершить войну. В противном случае - нужно будет усиливать давление на Москву", - констатировал представитель правительства.