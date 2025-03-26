РФ будет заниматься обманом, а не переговорами, ослабления санкций не должно быть, - Сибига

Ослабления санкций против РФ не может быть. Потому что Россия и в дальнейшем будет заниматься обманом, а не переговорами.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги на пресс-конференции с главой МИД Норвегии Эспеном Бартом Эйде.
"Разделяем позицию, что давление на агрессора должно сохраняться и увеличиваться", - сказал он.
По словам министра, Москва будет и дальше заниматься обманом, а не переговорами.
"Это будет происходить пока не будет чувствовать настоящую силу - дипломатическую, военную, санкционную. Не может быть никакого ослабления давления, пока продолжается российская агрессия", - добавил Сибига.
Глава МИД подчеркнул, что Украина уже доказала, что не является препятствием для мира.
"Теперь Россия должна показать конкретными действиями, а не манипуляциями реальное желание завершить войну. В противном случае - нужно будет усиливать давление на Москву", - констатировал представитель правительства.
В феврале госсекретарь США Марко Рубио после встречи с российским министром Сергеем Лавровым заявил, что некоторые из санкций против РФ могут быть сняты в рамках переговоров.
В свою очередь недавно президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что санкции против России можно ослабить, только если Москва выполнит два условия. Одно из них - вывод оккупационных войск с украинской территории.
При этом, по словам главы Белого Дома Дональда Трампа, США рассматривают условия РФ по соглашению о перемирии с Украиной в Черном море. Среди них и частичное снятие санкций.
Напомним, санкции против РФ западные партнеры ввели после масштабного вторжения в Украину. Но Россия уже придумала несколько способов их обхода. В частности, Россия продолжает расширять "теневой флот", а также Кремль импортирует станки из Китая для нужд своего ВПК.
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