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РФ кидає в "гарячі точки" представників нацменшин, там зростає невдоволення, - Генштаб

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Вівторок 19 липня 2022 08:03
РФ кидає в "гарячі точки" представників нацменшин, там зростає невдоволення, - Генштаб Фото: РФ кидає в гарячі точки представників нацменшин (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Російське командування кидає військових неслов'янських національностей в найризикованіші атаки. На тлі великих втрат серед них зростає невдоволення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Як повідомляється, у зв'язку з втратами тривають заходи з примусової мобілізації на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

"Зростає невдоволення діями російського командування серед військовослужбовців неслов'янських національностей, яких без жалю кидають в найризикованіші атаки на території України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно радник глави офісу президента Михайло Подоляк заявив, що з початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила близько 115 тисяч своїх військових з урахуванням як жертв, так і поранених.

При цьому, за даними Генштабу, РФ втратила у війні проти України близько 40 000 військових убитими.

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Генштаб ВСУ
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