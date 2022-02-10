РФ та Білорусь почали спільні навчання "Союзна рішучість-2022" біля кордонів України: карта

"З 10 по 20 лютого на території Республіки Білорусь у рамках перевірки сил реагування Союзної держави проводиться російсько-білоруське спільне оперативне навчання "Союзна рішучість-2022", - йдеться в повідомленні.

За інформацією Міноборони РФ, метою цих навчань є нібито відпрацювання завдань щодо "припинення та відображення зовнішньої агресії" під час ведення оборонної операції, "протидії тероризму та захисту інтересів Союзної держави".

"У ході навчання виконуються заходи щодо посилення охорони Державного кордону для припинення проникнення озброєних груп бойовиків, перекриття каналів доставки зброї та боєприпасів, пошуку, блокування, знищення незаконних збройних формувань та диверсійно-розвідувальних груп умовного супротивника", - додають у повідомленні.

Відомо, що до навчань залучені органи управління, підрозділи та військові частини Східного військового округу РФ, які здійснили перегрупування на відстань близько 10 тисяч кілометрів та Збройних сил Білорусі.

Російсько-білоруські навчання проходитимуть на таких полігонах: Доманівський, Гозький, Обуз-Леснівський, Брестський, Осиповичський та на окремих ділянках території Республіки Білорусь. Також задіяні аеродроми Барановичі, Лунинець, Ліда та Мачулищі.