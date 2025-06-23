РФ баллистикой полностью разрушила лицей в Белгород-Днестровском, - Зеленский

"Совершенно безумный удар российской ракеты прямо по лицею в Белгород-Днестровском Одесской области. По предварительным данным, это был удар баллистической ракеты", - написал президент.



Он обратил внимание, что детей в лицее не было, поскольку сейчас каникулы. Но в здании находились сотрудники лицея.

"К сожалению, под завалами могут быть люди. Уже известно о двух погибших. Мои соболезнования родным и близким. Лицей фактически полностью разрушен. Продолжается спасательная операция", - подчеркнул Зеленский.

По словам президента, ни один из таких ударов РФ не является случайным - враг точно знает, куда бьет. Такие удары являются демонстративными - россияне не собираются по своей воле завершать войну.

"Именно поэтому требуется реальное и болезненное для России усиление давления и санкций. Мы сейчас ограждаем себя от российских ударов. Но если не будет принуждения России к миру, придется думать о защите лицеев, больниц и обычных жилых домов и в других странах Европы - всюду, куда российские убийцы смогут попасть", - добавил он.

Фото: россияне ударили по лицею в Белгород-Днестровском (t.me/odeskaODA)

В свою очередь Кипер уточнил, что по состоянию на сейчас известно о как минимум 12 раненых в результате удара по лицею. Трое из них - в тяжелом состоянии. Другие раненые, среди которых двое подростков, в состоянии средней тяжести. Им предоставляют необходимую помощь.