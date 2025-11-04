RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

РФ бьет тревогу: возле Крыма зафиксирован самолет-разведчик ВВС США

Иллюстративное фото: самолет-разведчик над Черным морем(Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Американский самолет-разведчик Boeing RC-135U заметили над Черным морем возле Севастополя, что вызвало беспокойство российских СМИ и военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговыйсайт ItaMilRadar.

Так, российские пропагандистские ресурсы обратили внимание на якобы активность американского самолета-разведчика Boeing RC-135U Combat Sent вблизи побережья оккупированного Крыма. По их данным, воздушное судно с позывным JAKE37 кружит в нейтральном воздушном пространстве над Черным морем, осуществляя мониторинг вблизи Севастополя и Сочи.

Утверждается, что самолет ВВС США вылетел с военно-воздушной базы Милденхолл в британском графстве Саффолк около пяти часов назад. После этого он пролетел над территорией Нидерландов, Германии, Чехии, Словакии, Венгрии и вышел к Черному морю со стороны Румынии.

Отметим, что RC-135U - один из наиболее специализированных вариантов семейства Rivet Joint, предназначенный для сбора и анализа радиолокационного излучения, обеспечивающий детальную электронную разведку (ELINT) о системах противовоздушной обороны и радиолокационных сетях противника.

При этом ранее подобные разведывательные операции в регионе проводились преимущественно с помощью беспилотников RQ-4 Global Hawk, однако на этот раз Соединенные Штаты задействовали пилотируемый стратегический самолет радиоэлектронной разведки.

Кстати, активность американских разведчиков над Черным морем не является новостью - подобные миссии регулярно осуществляются в рамках наблюдения за военными действиями России в регионе и контроля ситуации с безопасностью вблизи Украины. Однако российские СМИ традиционно подают такие полеты как "угрозу" или "провокацию" со стороны НАТО.

 

 

 

 

Напомним, 2 ноября министр обороны Бельгии Тео Франкен сообщал, что неизвестные дроны, которые заметили над военной базой Кляйне-Брогель, шпионили за истребителями и боеприпасами.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОРоссийская Федерация