РФ атаковала Запорожье дронами: на одном из предприятий произошел пожар

Обстрелы Запорожья

Отметим, что Россия регулярно атакует Запорожье дронами, а порой крылатыми и баллистическими ракетами. В городе чуть ли не ежедневно фиксируются новые повреждения.

Так, в ночь на 14 июня россияне атаковали Запорожье 14-ю "Шахедами". В результате атаки пострадали двое полицейских.

Кроме того, из-за обстрела загорелось гуманитарное предприятие, были повреждены - авто, магазин и остановка общественного транспорта, а в многоэтажных домах - выбило окна взрывной волной.

К слову, позже стало известно, что в результате удара по складу с гуманитаркой, убытки были оценены в 3 млн долларов.

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