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РФ атаковала запад Украины, дроны залетели в ЕС: ISW говорит об опасной тенденции

10:12 25.09.2026 Пт
2 мин
aimg Елена Чупровская
РФ атаковала запад Украины, дроны залетели в ЕС: ISW говорит об опасной тенденции Иллюстративное фото: в ISW говорит об опасной тенденции (коллаж РБК-Украина)
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Удары по пограничным переходам запада Украины, дроны над Молдовой и Румынией и эвакуация в Польше - это не стечение обстоятельств, а единая стратегия Кремля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

В ночь на 24 сентября во время комбинированной воздушной атаки РФ под удар попала Черновицкая область. Четыре российских беспилотника пролетели над Буковиной и целились в пункты пропуска на границе с Молдовой и Румынией. Три из них сбила украинская ПВО, еще один пошел дальше - в сторону румынского уезда Сучава.

В то же время российские беспилотники нарушили воздушное пространство соседних стран.

В Молдове дрон типа "Гербера" упал в населенном пункте Черника. В Румынии неизвестный летательный аппарат пробыл в воздушном пространстве страны 4 минуты и упал вблизи Солки - геолокационные кадры подтвердили, что это тоже "Гербера" российского производства.

В Польше из-за атак РФ вблизи украинско-польской границы на 30 минут превентивно эвакуировали персонал и граждан из пунктов пропуска "Зосин" и "Дорогуск".

Аналитики ISW отмечают: и умышленные, и "случайные" нарушения воздушного пространства Молдовы и стран НАТО - это сознательная попытка Кремля нормализовать нарушения пересечения границ, делая их все более частыми. По оценке экспертов, в ближайшее время силовые действия России против Европы могут существенно усилиться.

Напомним, вчера вражеский беспилотник попал в жилой многоэтажный дом в Хмельницком - выбиты окна, повреждены балконы и автомобили под домом. Жертв удалось избежать.

Как сообщало РБК-Украина, из-за массированной атаки на запад Украины Укрзализныця сбилась с графика - задержки ряда поездов в этом направлении достигли более шести часов.

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