За сутки 192 боя, больше всего враг давил в Курской области, - Генштаб
За прошедшие сутки, 8 января, на линии фронта состоялось 192 боевых столкновения. Больше всего враг атаковал в Курской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).
"За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, пункт управления БпЛА, два склада и семь других важных объектов противника", - пишет Генштаб.
Ситуация на фронте
На Харьковском направлении россияне четыре раза атаковали в районе Волчанска.
На Купянском направлении Силы обороны отбили 12 атак неподалеку Голубовки, Загрызово и в направлении Петропавловки.
На Лиманском направлении враг атаковал 17 раз вблизи Надежды, Копанок, Новоегоровки, Ивановки и Тернов.
На Северском направлении враг дважды наступал в районе Белогоровки.
На Краматорском направлении оккупанты трижды атаковали в районе населенного пункта Белая Гора.
На Торецком направлении враг совершил шесть атак неподалеку населенных пунктов Торецк и Дилиевка.
На Покровском направлении отражено 42 штурмовые действия агрессора вблизи населенных пунктов Миролюбовка, Барановка, Елизаветовка и не только.
На Кураховском направлении россияне атаковали 38 раз в районах Дачного, Курахово, Шевченко, Петропавловки, Славянки и Ясенового.
На Времовском направлении отражено 16 атак в районах Новоселки, Константинопольского, Янтарного и в направлении Константинополя.
На Приднепровском направлении враг атаковал три раза.
В Курской области Силы обороны отбили 48 атак захватчиков, боестолкновения не прекращаются.
Потери России в войне
За прошедшие сутки Силы обороны уничтожили еще 1430 российских оккупантов, а также:
- 17 танков;
- 16 боевых бронированных машин;
- 36 артиллерийских систем и не только.
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