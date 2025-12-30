RU

РФ атаковала Украину ракетами и дронами: есть попадания в пяти локациях

Иллюстративное фото: Генштаб обновил потери РФ за последние сутки (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В ночь на 30 декабря российские войска совершили комбинированную атаку по территории Украины, применив баллистические ракеты и десятки ударных беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы.

С 18:00 29 декабря противник запустил две баллистические ракеты "Искандер-М" с временно оккупированного Крыма и Воронежской области РФ. Кроме того, россияне атаковали 60 ударными дронами типа "Шахед", "Гербера" и дронами других типов.

Запуски осуществлялись с направлений Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск, а также из Гвардейского и Чауды на ВОТ АР Крым. Около 40 беспилотников были "Шахедами".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 силами ПВО сбита или подавлена одна баллистическая ракета и 52 вражеских беспилотника на севере, юге и востоке страны. В то же время зафиксировано попадание одной баллистической ракеты и восьми ударных дронов на пяти локациях.

 

Обстрел 30 декабря

Этой ночью российские войска нанесли удар по Запорожью, там пострадали объекты инфраструктуры и жилой сектор, экстренные службы продолжают работу на местах.

Кроме этого в результате российских обстрелов в Черниговской области поврежден важный энергетический объект. В частности, из-за отсутствия напряжения в электросети, вызванного вражескими ударами, "Укрзализныця" временно ограничила движение отдельных пригородных поездов.

