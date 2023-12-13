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РФ атаковала Украину ракетами и дронами: ПВО уничтожила все враждебные цели

Фото: ночная атака по Украине 13 декабря - ПВО сбила все враждебные цели (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Российская Федерация атаковала Украину ударными беспилотниками и ракетами сегодня ночью, 13 декабря. Силы ПВО уничтожили все 20 враждебных целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ в Telegram.

Российские оккупационные войска выпустили по Украине 10 "шахедов" из района Балаклавы в Крыму. Все десять – уничтожены силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с подразделениями ПВО Сил обороны Украины.

Отмечается, что почти все вражеские дроны были сбиты в Одесской области в зоне ответственности воздушного командования "Юг".

Также сегодня в 03:00 россияне выпустили 10 ракет по Киеву.

"Все десять целей, летевших в направлении города Киев по баллистической траектории, сбиты зенитным ракетным подразделением Воздушных Сил", - говорится в сообщении.

Ракетный обстрел Киева ночью 13 декабря

Сегодня ночью, 13 декабря в столице Украины раздалось по меньшей мере 10 мощных взрывов. После этого в Киеве и области была объявлена воздушная тревога.

По данным Киевской городской военной администрации, по состоянию на 06:00 в результате российской атаки зафиксирован 51 пострадавший, из них 6 детей.

Подробные подробности ночной атаки РФ на Киев – читайте в материале РБК-Украина.

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