РФ атаковала Украину ракетами и дронами: ПВО уничтожила все враждебные цели

Российские оккупационные войска выпустили по Украине 10 "шахедов" из района Балаклавы в Крыму. Все десять – уничтожены силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с подразделениями ПВО Сил обороны Украины.

Отмечается, что почти все вражеские дроны были сбиты в Одесской области в зоне ответственности воздушного командования "Юг".

Также сегодня в 03:00 россияне выпустили 10 ракет по Киеву.

"Все десять целей, летевших в направлении города Киев по баллистической траектории, сбиты зенитным ракетным подразделением Воздушных Сил", - говорится в сообщении.

Ракетный обстрел Киева ночью 13 декабря

Сегодня ночью, 13 декабря в столице Украины раздалось по меньшей мере 10 мощных взрывов. После этого в Киеве и области была объявлена воздушная тревога.

По данным Киевской городской военной администрации, по состоянию на 06:00 в результате российской атаки зафиксирован 51 пострадавший, из них 6 детей.

Подробные подробности ночной атаки РФ на Киев – читайте в материале РБК-Украина.