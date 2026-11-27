С вечера 26 ноября русские использовали 155 ударных дронов типа Shahed (83 из них - реактивные), "Гербера" и дроны-имитаторы "Пародия".

Дроны летели с направлений Орел, Миллерово, Курск, Шаталово и Приморско-Ахтарск в России. Также их запускали из оккупированного Донецка и Гвардейского в оккупированном Крыму.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушная оборона сбила или подавила 110 вражеских дронов. Среди них Shahed, из которых 51 - реактивные, а также "Гербера" и дроны других типов.

Попадания зафиксированы на 27 локациях. Еще на 4 локациях упали обломки сбитых дронов.

Атака продолжается, в небе остается несколько вражеских дронов.

Напомним, вечером 26 ноября россияне атаковали Запорожье.

Под удар попал объект инфраструктуры, в производственном здании вспыхнул пожар.