Ночью Россия атаковала Украину 155 дронами, среди которых были и реактивные Shahed. К утру Силы обороны сбили или подавили большинство целей, но атака продолжается.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Воздушных сил.
С вечера 26 ноября русские использовали 155 ударных дронов типа Shahed (83 из них - реактивные), "Гербера" и дроны-имитаторы "Пародия".
Дроны летели с направлений Орел, Миллерово, Курск, Шаталово и Приморско-Ахтарск в России. Также их запускали из оккупированного Донецка и Гвардейского в оккупированном Крыму.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушная оборона сбила или подавила 110 вражеских дронов. Среди них Shahed, из которых 51 - реактивные, а также "Гербера" и дроны других типов.
Попадания зафиксированы на 27 локациях. Еще на 4 локациях упали обломки сбитых дронов.
Атака продолжается, в небе остается несколько вражеских дронов.
Напомним, вечером 26 ноября россияне атаковали Запорожье.
Под удар попал объект инфраструктуры, в производственном здании вспыхнул пожар.
Как сообщало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский предупредил о подготовке нового массированного ракетного удара .
По его словам, разведка располагает четкой информацией об этих планах. Он призвал обращать внимание на сигналы ракетной опасности и обещал ответ на каждый удар.