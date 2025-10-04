РФ атаковала Украину более сотней дронов и тремя ракетами: что сбила ПВО

С 18:00 3 октября враг запустил 109 ударных БпЛА типа "Шахед", "Гербера" и других, а также три баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 с территории Брянской, Орловской, Курской, Ростовской и Воронежской областей РФ.

"Воздушное нападение отражали авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы и силы противовоздушной обороны Украины", - сообщили в Силах обороны.

По состоянию на 09:00 украинские военные сбили или подавили 73 вражеских дрона на севере и востоке страны. Вместе с тем, зафиксировано попадание трех ракет и 36 ударных БпЛА в 21 локацию. Еще на четырех участках упали обломки сбитых аппаратов.

Также пока атака все еще продолжается - в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА.