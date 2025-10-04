RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

РФ атаковала Украину более сотней дронов и тремя ракетами: что сбила ПВО

Иллюстративное фото: РФ атаковала Украину более сотней дронов и тремя ракетами (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

В ночь на 4 октября Россия осуществила очередную воздушную атаку против Украины. Враг запустил более сотни дронов и ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы.

С 18:00 3 октября враг запустил 109 ударных БпЛА типа "Шахед", "Гербера" и других, а также три баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 с территории Брянской, Орловской, Курской, Ростовской и Воронежской областей РФ.

"Воздушное нападение отражали авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы и силы противовоздушной обороны Украины", - сообщили в Силах обороны.

По состоянию на 09:00 украинские военные сбили или подавили 73 вражеских дрона на севере и востоке страны. Вместе с тем, зафиксировано попадание трех ракет и 36 ударных БпЛА в 21 локацию. Еще на четырех участках упали обломки сбитых аппаратов.

Также пока атака все еще продолжается - в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА.

 

Обстрелы 4 октября

Напомним, этой ночью россияне снова ударили по энергетике в Черниговской области. Там повреждены три важных объекта. Действуют графики отключения электроэнергии.

Также россияне обстреляли Днепропетровскую область. Российские войска ночью нанесли комбинированный удар - под обстрелом были Днепр и Павлоград. По словам главы ОГА, также враг бил по Покровской общине Синельниковского района. Ранения получила 51-летняя женщина. Загорелись три частных дома, один из которых - разрушен. Также в результате попадания дрона в Межевской громаде огнем охватило гараж.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПВОВойна в УкраинеАтака дроновРакетная атакаВоздушные силы Украины