РФ атаковала Украину более сотней дронов и тремя ракетами: что сбила ПВО

В ночь на 4 октября Россия осуществила очередную воздушную атаку против Украины. Враг запустил более сотни дронов и ракеты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы.
С 18:00 3 октября враг запустил 109 ударных БпЛА типа "Шахед", "Гербера" и других, а также три баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 с территории Брянской, Орловской, Курской, Ростовской и Воронежской областей РФ.
"Воздушное нападение отражали авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы и силы противовоздушной обороны Украины", - сообщили в Силах обороны.
По состоянию на 09:00 украинские военные сбили или подавили 73 вражеских дрона на севере и востоке страны. Вместе с тем, зафиксировано попадание трех ракет и 36 ударных БпЛА в 21 локацию. Еще на четырех участках упали обломки сбитых аппаратов.
Также пока атака все еще продолжается - в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА.
Напомним, этой ночью россияне снова ударили по энергетике в Черниговской области. Там повреждены три важных объекта. Действуют графики отключения электроэнергии.
Также россияне обстреляли Днепропетровскую область. Российские войска ночью нанесли комбинированный удар - под обстрелом были Днепр и Павлоград. По словам главы ОГА, также враг бил по Покровской общине Синельниковского района. Ранения получила 51-летняя женщина. Загорелись три частных дома, один из которых - разрушен. Также в результате попадания дрона в Межевской громаде огнем охватило гараж.