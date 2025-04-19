РФ атаковала Украину почти 100 дронами и ракетами перед Пасхой: сколько целей сбила ПВО

"В ночь на 19 апреля 2025 года с (21.00 18 апреля) российские оккупанты совершили удар по Украине ракетами наземного, воздушного базирования и ударными БПЛА", - говорится в сообщении.

Сколько дронов и ракет запустила РФ по Украине

По предварительным данным, радиотехническими войсками Воздушных Сил было обнаружено и осуществлено сопровождение 95 средств воздушного нападения противника - 8 ракет различных типов и 87 ударных БпЛА (беспилотников-имитаторов других типов), в частности:

3 баллистические ракеты "Искандер-М" (район пуска - Крым);

2 противокорабельные ракеты "Оникс" (район пуска - Крым);

3 противорадиолокационные ракеты Х-31П;

87 ударных БпЛА типа "Shahed" и дронов-имитаторов других типов (районы пусков - Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск, Гвардейское).

Как отработала ПВО

Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

"По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 33 ударных БпЛА типа "Shahed" (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и стране", - отметили военные.

Кроме того, 36 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны.