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РФ атаковала Украину "Искандерами", дронами и не только. Как отработала ПВО

Фото: ПВО не удалось сбить ракеты "Искандер" во время атаки РФ 8 августа (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска в ночь на 8 августа атааковали Украину дронами и ракетами. ПВО не удалось сбить только две ракеты "Искандер".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Воздушных сил Николая Олещука.

"В ночь на 8 августа противник ударил двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" по Харьковской области из Белгородской, двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 с воздушного пространства над акваторией Азовского моря и четырьмя ударными БПЛА типа "Shahed" с направления Ейска", - рассказал он.

Как отметил генерал, в результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны Украины, зенитными ракетными войсками и подразделениями РЕБ Воздушных Сил сбиты две управляемые авиационные ракеты Х-59 и четыре ударных БПЛА в Одесской, Херсонской и Кировоградской областях.

Атаки РФ по Украине

Российские войска каждую ночь обстреливают Украину. В последнее время оккупанты выбирают тактику комбинированных ударов одновременно и ракетами, и дронами.

Ранним утром, 8 августа, в Украине объявляли масштабную тревогу из-за взлета МиГ-31К в России. Отметим, что во время атаки десятками дронов по Украине в ночь на 7 августа, ПВО сбила все 30 "Шахедов".

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