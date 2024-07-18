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РФ атаковала Украину 19 дронами и ракетами: что не удалось сбить ПВО

Фото: ПВО не сбила ракету Х-35 во время комбинированной атаки РФ по Украине 18 июля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В ночь на 18 июля русские войска запустили по Украине 19 целей. Все дроны и две ракеты из трех удалось сбить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Воздушных сил Николая Олещука.

"В ночь на 18 июля враг нанес удар 16 ударными БПЛА типа "Shahed-131/136" из Курской области и тремя управляемыми авиационными ракетами с южного направления - двумя Х-59/Х-69 и одной Х-35", - рассказал он. 

По данным генерала, большинство целей было уничтожено на восточном направлении - в зоне ответственности воздушного командования "Восток".

"В результате удалось поразить все 16 "шахедов" и две управляемые авиационные ракеты Х-59 в Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Киевской и Харьковской областях", - отметил Олещук.

Атака РФ по Украине

Российские войска в ночь на 18 июля оргнизовали новый обстрел по Украине как дронами, так и ракетами. Тревогу объявляли как по причине угрозы дронов-камикадзе, так и из-за взлета МиГ-31К.

Взрывы раздавались в Кременчуге. Кроме того, ПВО работала и на подступах к Киеву. Во время одной из воздушных атак военные предупреждали об угрозе дронов для столицы.

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