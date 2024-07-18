РФ атаковала Украину 19 дронами и ракетами: что не удалось сбить ПВО

"В ночь на 18 июля враг нанес удар 16 ударными БПЛА типа "Shahed-131/136" из Курской области и тремя управляемыми авиационными ракетами с южного направления - двумя Х-59/Х-69 и одной Х-35", - рассказал он.

По данным генерала, большинство целей было уничтожено на восточном направлении - в зоне ответственности воздушного командования "Восток".

"В результате удалось поразить все 16 "шахедов" и две управляемые авиационные ракеты Х-59 в Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Киевской и Харьковской областях", - отметил Олещук.