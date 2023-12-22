За месяц оккупанты 9 раз обстреляли прифронтовую ТЭС ДТЭК, - Сахарук
За последний месяц российские захватчики 9 раз атаковали прифронтовую теплоэлектростанцию компании ДТЭК.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука в эфире телемарафона.
"Прифронтовая зона сейчас - большая проблема, это (обстрии, - ред.) происходит очень часто. Одна из наших станций, которая находится очень близко к линии фронта, за последний месяц 9 раз по-крупному была обстреляна, мы уже даже не считаем маленьких обстрелов", - сказал он.
Последняя атака на станцию произошла позавчера, в результате чего было серьезно повреждено большое количество оборудования.
В то же время Сахарук добавил, что сейчас в Донецкой области круглосуточно работает 50 бригад энергетиков, чтобы оперативно восстанавливать поврежденное оборудование.
В регионах присутствия ДТЭК около тысячи бригад энергетиков работают над энергообеспечением украинцев.
Напомним, за прошедшую неделю энергетики ДТЭК восстановили свет для 386 тысяч семей в Донецкой области.
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