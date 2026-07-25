RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

РФ атаковала судно с 2,8 тысяч тонн кукурузы в Одесской области

20:30 25.07.2026 Сб
2 мин
Что известно об очередной атаке РФ на судно?
aimg Эдуард Ткач
Фото: двое моряков считаются пропавшими без вести (Getty Images)

Россияне в субботу, 25 июля, в очередной раз совершили атаку на гражданское судоходство и портовую инфраструктуру Украины. В частности, под удар дважды попало судно в Одесской области.

Об этом заявил министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николай Калашник, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Сегодня во время выхода из порта Одесщины было дважды атаковано гражданское судно под флагом Палау, которое перевозило почти 2,8 тысяч тонн кукурузы", - говорится в сообщении.

По словам Калашника, в результате попаданий произошел пожар. Предварительно семь членов экипажа и украинского лоцмана удалось спасти.

По состоянию на данный момент два моряка считаются пропавшими без вести. Поисково-спасательная операция продолжается.

"Это очередной сознательный удар по гражданской инфраструктуре и международному судоходству. Россия в очередной раз демонстрирует полное пренебрежение нормами международного права, создавая угрозу безопасности судоходства, мировой торговли и продовольственной безопасности", - подчеркнул Николай Калашник.

Что следует знать

Напомним, что на днях и. главы МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Россия атаковала гражданские грузовые суда в Черном море и полностью заблокировала движение по украинскому морскому коридору.

Он отметил, что в связи с угрозой глобального голода Украина инициирует срочное заседание Совбеза ООН.

В частности, мы писали, что 22 июля россияне атаковали балкер Golden Rosе в Черном море. ГНСУ провела спасательную операцию, в ходе которой спасли 16 членов экипажа.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Война в УкраинеОдессаРоссийская Федерация