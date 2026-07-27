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РФ атаковала еще одну АЗС в Харькове, есть пострадавшие

12:35 27.07.2026 Пн
2 мин
На место удара уже прибыли профильные службы
aimg Юлия Капитонова
Фото: Россияне продолжают атаковать украинские АЗС (Getty Images)

Днем 27 июля российские захватчики нанесли удар по автозаправочной станции в Харькове. В результате новой атаки пострадали по меньшей мере двое гражданских.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение городского головы Харькова Игоря Терехова.

В 11:45 мэр города заявил, что получил информацию о попадании российского ударного дрона на границе Салтовского и Немышлянского районов.

По его словам, на месте вражеской атаки уже работают профильные службы. Терехов также добавил, что все данные о последствиях удара уточняются.

Уже в 12:01 мэр сообщил, что россияне направили свой беспилотник на автозаправочную станцию в Салтовском районе.

Кроме того, он подтвердил, что в настоящее время известно о по меньшей мере двух пострадавших гражданских.

"В результате попадания по АЗС в Салтовском районе двое пострадавших - острая реакция на стресс", - заявил Терехов.

Кстати, 26 июля российские захватчики ударили дроном по АЗС в Основянском районе Харькова.

"К счастью, этот дрон не сдетонировал", - рассказал городской голова.

На место удара сразу прибыли взрывотехники, которые провели оперативное обследование и обезвреживание боеприпаса.

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