РФ атаковала "Шахедами", разрушена нефтебаза: что известно о ночном обстреле Украины
Российские войска ночью 10 августа снова атаковали Украину дронами-камикадзе типа Shahed. Силы ПВО сбили большинство вражеских беспилотников, однако есть попадание в нефтебазу в Ровенской области.
Все что известно о ночной атаке РФ по Украине - читайте ниже в материале РБК-Украина.
Ровенская область
Российские войска атаковали Ровенскую область с помощью дронов-камикадзе. В результате обстрела уничтожена нефтебаза.
"Ночью Ровенская область подверглась массированной атаке беспилотниками. К сожалению, разрушена нефтебаза в Дубенском районе. Жертв - нет. На месте происшествия работают 45 спасателей, 14 единиц техники. Задействован пожарный поезд", - сообщил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.
По его словам, на месте вражеского удара работают все соответствующие следственные комиссии во главе с руководителями силовых структур области.
Глава Ровенской ОВА также подчеркнул, что химический и радиационный фон на месте удара остается в норме. Эвакуация населения не будет применяться.
Киевская область
По данным Киевской ОВА, враг ночью в очередной раз атаковал область БПЛА. Воздушная тревога продолжалась более трех часов. В области работала ПВО.
Сообщается, что факты попаданий не зафиксированы, пострадавшие отсутствуют. По предварительной информации, падения обломков тоже нет. Оперативные группы продолжают работу по выявлению возможных повреждений.
Хмельницкая область
Как сообщили в ОВА, сегодня ночью, во время воздушной тревоги, в Хмельницкой области были слышны взрывы. Работали силы ПВО. Попаданий и пострадавших нет.
Работа украинского ПВО
"В ночь на 10 августа враг нанес удар иранскими беспилотниками с северо-восточного направления из района Курска. Атака продолжалась с 23:00 до 4:00", - сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Всего этой ночью российские оккупанты применили 10 ударных БПЛА Shahed-136/131.
Силами ПВО уничтожены 7 вражеских беспилотников.
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