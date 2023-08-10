РФ атаковала "Шахедами", разрушена нефтебаза: что известно о ночном обстреле Украины

Российские войска ночью 10 августа снова атаковали Украину дронами-камикадзе типа Shahed. Силы ПВО сбили большинство вражеских беспилотников, однако есть попадание в нефтебазу в Ровенской области.

Все что известно о ночной атаке РФ по Украине - читайте ниже в материале РБК-Украина .

Ровенская область

Российские войска атаковали Ровенскую область с помощью дронов-камикадзе. В результате обстрела уничтожена нефтебаза.

"Ночью Ровенская область подверглась массированной атаке беспилотниками. К сожалению, разрушена нефтебаза в Дубенском районе. Жертв - нет. На месте происшествия работают 45 спасателей, 14 единиц техники. Задействован пожарный поезд", - сообщил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.

По его словам, на месте вражеского удара работают все соответствующие следственные комиссии во главе с руководителями силовых структур области.

Глава Ровенской ОВА также подчеркнул, что химический и радиационный фон на месте удара остается в норме. Эвакуация населения не будет применяться.

Киевская область

По данным Киевской ОВА, враг ночью в очередной раз атаковал область БПЛА. Воздушная тревога продолжалась более трех часов. В области работала ПВО.

Сообщается, что факты попаданий не зафиксированы, пострадавшие отсутствуют. По предварительной информации, падения обломков тоже нет. Оперативные группы продолжают работу по выявлению возможных повреждений.

Хмельницкая область

Как сообщили в ОВА, сегодня ночью, во время воздушной тревоги, в Хмельницкой области были слышны взрывы. Работали силы ПВО. Попаданий и пострадавших нет.

Работа украинского ПВО

"В ночь на 10 августа враг нанес удар иранскими беспилотниками с северо-восточного направления из района Курска. Атака продолжалась с 23:00 до 4:00", - сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Всего этой ночью российские оккупанты применили 10 ударных БПЛА Shahed-136/131.

Силами ПВО уничтожены 7 вражеских беспилотников.