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РФ атакувала "Шахедами", зруйновано нафтобазу: що відомо про нічний обстріл України

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Україна, Четвер 10 серпня 2023 09:28
РФ атакувала "Шахедами", зруйновано нафтобазу: що відомо про нічний обстріл України Фото: Росія вночі атакувала Україні "Шахедами" (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська вночі 10 серпня знову атакували Україну дронами-камікадзе типу Shahed. Сили ППО збили більшість ворожих безпілотників, однак є влучання у нафтобазу в Рівненській області.

Все що відомо про нічну атаку РФ по Україні - читайте нижче у матеріалі РБК-Україна.

Рівненська область

Російські війська атакували Рівненську область за допомогою дронів-камікадзе. Внаслідок обстрілу знищено нафтобазу.

"Вночі Рівненщина зазнала масованої атаки безпілотниками. На жаль, зруйновано нафтобазу на Дубенщині. Жертв - немає. На місці події працюють 45 рятувальників, 14 одиниць техніки. Задіяний пожежний потяг", - повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.

За його словами, на місці ворожого удару працюють усі відповідні слідчі комісії на чолі із керівниками силових структур області.

Глава Рівненської ОВА також наголосив, що хімічне та радіаційне тло на місці удару залишається в нормі. Евакуація населення не застосовуватиметься.

Київська область

За даними Київської ОВА, ворог вночі вчергове атакував область БПЛА. Повітряна тривога тривала понад три години. В області працювала ППО.

Повідомляється, що фактів влучань не зафіксовано, постраждалі відсутні. За попередньою інформацією, падіння уламків також немає. Оперативні групи продовжують роботу з виявлення можливих пошкоджень.

Хмельницька область

Як повідомили в ОВА, сьогодні вночі, під час повітряної тривоги, у Хмельницькій області було чути вибухи. Працювали сили ППО. Влучань та постраждалих немає.

Робота української ППО

"У ніч на 10 серпня ворог завдав удару іранськими безпілотниками із північно-східного напрямку з району Курська. Атака тривала з 23:00 до 4:00", - повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Усього цієї ночі російські окупанти застосували 10 ударних БПЛА Shahed-136/131.

Силами ППО знищено 7 ворожих безпілотників.

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